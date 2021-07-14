В полицию Кудрово поступило заявление на извращенца

Накануне отдел полиции обратилась 31-летняя жительница Кудрово. Женщина сообщила, что в полдень у Прогонной дома № 1/1 неизвестный ей мужчина 35–40 лет сжал её ягодицу.

Пострадавшая запомнила извращенца. Рост у него 175 сантиметров, лысый. Был одет в светлую майку и шорты, на лице солнцезащитные очки. Из особых примет - татуировка на левом плече чёрно-красного цвета.

Как оказалось, это не первая его жертва. Когда полиция изымала запись с камер видеонаблюдения. Оказалось, что есть запись с еще одной пострадавшей от рук извращенца. На кадрах видно, как мужчина догоняет девушку, а затем начинает к ней приставать.

