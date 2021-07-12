В Петербурге пожароопасный режим будет продлен

На территории Петербурга продлевают пожароопасный режим до 2 августа. Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление от «Об установлении на территории Санкт‑Петербурга особого противопожарного режима».
В период его действия запрещается разводить костры и сжигать мусор и сухую траву, использовать пиротехнику на праздниках и массовых мероприятиях без согласования с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу. Также запрещен въезд транспортных средств в леса, парки и лесопарки.