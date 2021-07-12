Сотрудника завода PepsiCo в Петербурге уволили после жалобы

В Петербурге сотрудник завода PepsiCo не смог попасть на работу. Его пропуск оказался заблокированным.

Руководство назвало причиной внеочередной медосмотр. Однако сотрудник полагает что его отстранили из-за многочисленных жалоб в профсоюз на жару в цехах.

Как утверждает мужчина, в цехах завода с мая 2021 года держится аномально высокая температура. Когда в цехах проводили замеры в особо жаркие дни температура достигала 40 градусов. Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на 4 часа при значении температуры от +30,5. Фиксировать нарушения он начал с июня.

По словам сотрудника, выйдя на работу 11 июля, он обнаружил, что его пропуск заблокирован. Накануне профсоюзный комитет направил руководству заявление с просьбой выплатить компенсацию сотрудникам за работу в угрожающих жизни условиях.

Руководство сообщило, что пропуск заблокировали в связи с внеочередным медицинским осмотром. По их словам, работника никто не увольнял, за ним сохраняются рабочее место и зарплата.