В Петербурге при обрушении потолка в столовой пострадали пять человек

12 июня около 12:40 на стеклянную часть крыши столовой на Стартовой улице с многоэтажного здания упала строительная тележка. В этот момент в помещении находились восемь сотрудников и двадцать посетителей.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, пострадали пять человек. Четверо отделались легкими травмами, одного пострадавшего доставили в больницу с сильными порезами.

По факту инцидента прокуратура Московского района уже начала проверку. Сотрудники оценят действия ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ, а также строительных правил и нормативов.