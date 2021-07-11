В Петербурге катер столкнулся с набережной

В субботу 10 июля на Дудергофском канале в Красносельском районе города катер с людьми врезался в опору моста. В результате пострадали пять человек, среди которых несовершеннолетние. По предварительной информации, у одного из пострадавших детей четырех лет зафиксирован перелом ноги, двое других детей семи и девяти лет получили ушибы. Некоторые из пассажиров на борту были пьяны.

Один из пассажиров скончался от остановки сердца. Погибшим является мужчина 1971 года рождения. После опрокидывания катера он впал в состояние клинической смерти.