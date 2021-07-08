"Большую кухню" закрыли по решению суда

Смольнинский районный суд Петербурга принял решение закрыть на месяц «Большую кухню» в ТРЦ «Галерея» за нарушение санитарных норм и гигиенических нормативов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).

Проверка нагрянула в ресторан 28 июня. Сотрудники выявили, что в ресторане из-за аварийной канализации закрыты туалеты, а работники пользуются теми, что находятся в "Галерее". Гостевые санузлы также не эксплуатировались. Кроме того, в ресторане не проводился своевременный осмотр работников на признаки респираторных заболеваний, соответствующий журнал вели формально, в залах не соблюдалась социальная дистанция, также не проводилось обеззараживание воздуха и санитарная обработка.

Администрация заведения не создала запас средств индивидуальной защиты для персонала.

В суде представители "Большой кухни" заявили, что нарушения уже частично устранены.