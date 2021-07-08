В петербургском пруду нашли тело мальчика

Поздно вечером 7 июля сотрудники ЧС нашли в пруду Пулковского парка тело 10-летнего мальчика.

В Московском районе Петербурга сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что несовершеннолетний ребенок ушел купаться и не вернулся. К поискам мальчика подключились сотрудники правоохранительных органов и поисковые отряды.

По словам очевидцев, дети часто ходят купаться в этот пруд, поэтому подобные инциденты происходят минимум раз в год.

С матерью мальчика работает психолог.