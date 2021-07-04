В Петербурге нашли пропавшего восьмилетнего мальчика

В воскресенье 4 июля в Петербурге родные потеряли восьмилетнего мальчика. Сообщение о пропаже поступило в правоохранительные органы в тот же день.

К поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», составившие ориентировку на ребенка.

Спустя несколько часов сотрудники полиции нашли пропавшего мальчика. Об этом в группе "ВКонтакте" сообщили волонтеры.

Обстоятельства пропажи мальчика и подробности поисков до сих пор остаются неизвестны.