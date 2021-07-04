В Приморском районе мужчина на скутере устроил гонки с полицейскими

В воскресенье 4 июля на Комендантском проспекте сотрудники ДПС задержали 36-летнего мужчину на скутере.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Инспекторы ДПС пытались остановить водителя, чтобы проверить у него документы. Мужчина проигнорировал требования остановиться и прибавил скорости. Нарушитель проехал на красный свет и чуть не сбил пешеходов.

Задержали водителя на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Нарушителя отправили в отделение полиции.