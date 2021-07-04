В Колпино на Тверской улице злоумышленники ограбили курьера

В Колпино на курьера Delivery Club напала компания молодых людей. Инцидент случился около 4 часов утра в воскресенье во дворе одного из домов на Тверской улице.

На доставщика еды напала группа ребят с газовым балончиком. Злоумышленники попытались распылить спрей ему в лицо, но пострадали сами. После этого нападавшие применили силу и забрали у курьера мобильный телефон и еду. Молодой человек пытался до последнего защитить заказ от хулиганов.

Полиция разыскивает злоумышленников.