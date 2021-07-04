В Зеленогорске стадо коров перекрыло движение

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский во время велопрогулки встретил стадо коров, перебегающих дорогу. Об этом он поделился в Stories на своей странице в Instagram.

Животные парализовали автомобильное и велосипедное движение.

"Непростая ситуация сложилась на дороге", – прокомментировал вице-губернатор.

На велосипеде чиновник следовал из Зеленогорска в сторону областного Семиозерья.

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