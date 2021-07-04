Легковушку отбросило на пешеходов

В центре Петербурга произошло ужасное ДТП на пересечении переулка Гривцова с улицей Казанской. В результате столкновения минивэн "Мерседес" с московскими номерами опрокинул "ДЭУ" на бок и забросил его на тротуар.

Видео с дорожным происществием опубликовали в социальных сетях. На ролике видно, как четверо пешеходов стоят перед переходом в ожидании зеленого сигнала.

В результате ДТП пострадал один человек. Подробностей о состоянии здоровья пострадавшего пока нет.