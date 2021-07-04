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Петербуржец умер после посещения бассейна

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© Фото: Baltphoto

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64-летнему мужчине стало плохо после посещения бассейна в фитнес-клубе.

После посещения спортклуба "Фитнес хаус" на Пулковском шоссе скончался 64-летний петербуржец. Мужчина решил искупаться в бассейне. После заплыва ему стало плохо, и он упал. Очевидцы вызвали скорую помощь. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию.

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематому и высокое давление.

Администрация «Фитнес Хауса» заявилиа, что признаков травмы головы не было. По их словам, посетитель вышел из джакузи пошатываясь, но не упал на пол.

Общее состояние врачи оценили как крайне тяжелое. В реанимации мужчина скончался.

 

 

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