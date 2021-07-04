В Петербурге горят Усачевские бани

В воскресенье 4 июля в Петербурге поступило сообщение о возгорании из переулка Макаренко, 12. Пожар в здании произошел в помещении сауны Усачевских бань. Огонь охватил пять квадратных метров.

На место оперативно прибыли 20 спасателей и 5 спецмашин. Огонь удалось локализировать менее чем за 15 минут.

Данных о пострадавших не поступало.