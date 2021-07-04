"КИА" въехала в фасад дома

В минувшую субботу 3 июля девушка за рулем красной "КИА" проскочила на запрещающий сигнал светофора на углу Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова. Иномарка чуть не задела белый автомобиль, двигавшийся наперерез.

Судя по кадрам, опубликованным социальных сетях, девушка забыла совершить маневр "поворот" и врезалась в памятник архитектуры - доходный дом Петровых.

Как рассказали очевидцы, виновница ДТП самостоятельно покинула автомобиль. Была ли девушка в состоянии алкогольного опьянения – не уточняется.