С пожаром на Пионерской улице продолжают бороться 55 спасателей

В четырехкомнатной коммунальной квартире на Пионерской улице 37 около 9 часов утра в воскресенье 4 июля начался пожар. На тушение отправили от МЧС 55 спасателей и 14 спецавтомобилей.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь уничтожил одну из комнат в коммуналке площадью 20 квадратных метров, а также сгорел коридор площадью 15 квадратных метров.

По словам очевидцев, спасатели по автолестнице эвакуировали мужчину с 5 этажа, в чьей комнате начался пожар. Также в больницу доставили женщину с 4 этажа, которая надышалась угарным газом.