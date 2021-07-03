Пьяный водитель устроил разборки на КАД

Инцидент произошел днем 3 июля. Водитель "Тойоты" с ростовскими номерами устроил погоню на КАД из-за того, что не поделил дорогу с попутным авто. Конфликт закончился угрозей оружием. После чего иномарка задела на светофоре "Фольксваген Поло"и въехала в белый "Мерседес". Ростовчанин решил скрыться с места ДТП. Он выехал на встречную полосу, стукнул маршрутку и вернулся обратно на свою полосу. Свое путешествие водитель закончил, когда разбил припаркованное такси и еще несколько машин. ДТП произошло у дома №82 по Санкт-Петербургскому шоссе.

Владельцы разбитых машин пытались забрать у буйного водителя ключ зажигания. Упокоить нарушителя удалось прибывшим на место происществия сотрудникам полиции.

Мужчина оказался пьяным. В салоне было найдено огнестрельное оружие. Сообщается, что нарушитель все это время держал на руках маленькую собачку.