Молодой человек вылез на карниз дома в одних трусах

Жителю Василеостровского района Петербурга пришлось залезть на карниз. Спускать молодого человека на землю пришлось сотрудникам полиции, которые приехали на вызов по улице Весельная дома 7 из-за стрельбы.

По словам 25-летнего парня, он и не думал о самоубийстве. Молодой человек вышел на лестничную клетку и напугал ребенка соседа. Отец ребенка решил припугнуть парня ружьем. Угроза была вопринята всерьез. Парень залез в одних трусах на карниз, а спуститься обратно в квартиру не смог.

Молодого человека доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у поступившего отравление наркотическими средствами средней степени тяжести. Правоохранительные органы отметили, что информация о стрельбе не подтвердилась.