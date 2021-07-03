Мужчина решил направить пистолет на детский сад

2 июля в отдел полиции Красносельского района обратилась местная жительница дома на улице Добровольцев. По ее словам, утром того же дня неизвестный не менее 20 раз выстрелил с балкона дома № 22/1 в сторону детского сада. Женщина переживала за жизнь и здоровье окружающих людей.

Прибывшие на местопроисшествия сотрудники полиции задержали 27-летнего уроженца Украины. С места преступления изъяли пневматический пистолет, коробку из-под него и металлические шарики.

Молодой человек ранее не судим, к административной ответственности не привлекался. Теперь он находится в отделении полиции. В случившемся перавоохранительным органам еще предстоит разобраться.