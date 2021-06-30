Два ребенка и шесть взрослых пострадали в аварии на “Коле”

“В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали шесть взрослых и трое детей, один из которых скончался", - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что машины столкнулись на трассе в районе 14:10. Один ребенок погиб на месте, двоих малышей увезли на скорых. Еще шестерым взрослым понадобилась медицинская помощь. В результате аварии также возник сильный затор.

"Отвод транспорта происходит через 104-й км через деревню Дусьево. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении", - добавили в ведомстве.