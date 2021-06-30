Петербуржцы пожаловались на мутную воду в Малой Невке

В Петербурге местные жители заметили необычный цвет у реки между Крестовским островом и Петроградской стороной. В среду, 30 июня, Малая Невка стала желтого цвета и мутной. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Вода стала мутной и желтой. На грязную Малую Невку петербуржцы пожаловались сегодня. Вероятно, известь поднялась со дна и окрасила в пугающий цвет часть реки. Некоторые пользователи шутили, назвав явление “водяным коронавирусом”.

При этом выше по течению течет река Карповка и некоторые горожане связали факт чистки реки с мутью в Малой Невке.