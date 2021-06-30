На Колтушском шоссе после ДТП грузовик “навалил” кирпичей

На Кольцевой автодороге произошла необычная авария. Грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в ограждение. В итоге не проезжую часть высыпалась гора кирпичей. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что авария произошла в районе 11:45 на пересечении КАД и Колтушского шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. В кузове машина везла кирпичи, в результате аварии они рассыпались по трассе.

Авария собрала четырех километровую пробку в обе стороны трассы. На место аварии выехали специальные службы. Информации о пострадавших нет.