В Петербурге уже три месяца не могут найти несовершеннолетнюю девочку

Петербургский отдел СК по Калининскому району расследует уголовное дело, возбужденное по ст 105 УК РФ "Убийство" в связи с исчезновением 17-летней девушки. Следствие сообщило, что 27 марта девушка во время ссоры со своей матерью вышла из автомобиля около станции метро "Площадь Мужества". Несовершеннолетняя скрылась в неизвестном направлении, сообщений о ее местонахождении не поступало.

СК просит всех, кто обладает любой информацией о местонахождении девушки, сообщать по телефонам 02, 8 (812) 591-63-42, 8 (812) 570-66-71.

Девушка ростом примерно 185 см, худощавого телосложения, овальное лицо с голубыми глазами, темными бровями и длинными темно-русыми волосами. Была отдела в коричневый джемпер, черные штаны и зеленую крутку, на ногах были зимние полуботинки. Зовут Вероника.