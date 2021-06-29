С теплохода, севшего на мель в акватории Невы, эвакуировали 78 человек

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает, что в акватории Невы в Санкт-Петербурге теплоход сел на мель. В результате из судна пришлось эвакуировать 78 пассажиров.

По предварительной информации, инцидент произошел утром во вторник, 29 июня, около Смольной набережной, 42. Прогулочное судно «Моя мечта» сел на мель в акватории Невы. По предварительной информации на борту находилось 85 человек, из которых 63 ребенка в возрасте от 16 до 18 лет. На судне остался экипаж корабля, который составлял 7 персон.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Теплоход с мели снят", - заявили в надзорном ведомстве.

Сообщается, что пострадавших нет.