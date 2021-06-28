Сбившая насмерть велосипедиста женщина более 30 раз нарушала ПДД

Женщина, находящаяся за рулем BMW, зарегистрированной на другую женщину из Краснодарского края, на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге сбила насмерть велосипедиста. Уже до этого случая девушка более 30 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, но водительских прав ее не лишали.

Напомним, что происшествие произошло ночью 27 июня. Водитель в возрасте 24-х лет сбила велосипедиста, на вид 25 лет. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Водитель ранее к административной ответственности привлекалась 32 раза, действующих лишений права управления не имеет», — заявили в правоохранительных органах.

На данный момент личность погибшего не установлена. По данному факту проходит проверка.