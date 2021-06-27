В Петербурге в Финском заливе произошло столкновение пассажирского теплохода с гидроциклом

В акватории Финского залива в Санкт-Петербурге произошло столкновение пассажирского теплохода с гидроциклом. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры вчера, в субботу, 26 июня.

По предварительной информации, столкновение теплохода "Метеор-171", на борту которого были семеро пассажиров, и гидроцикла случилось около семи часов вечера. Столкновение обошлось без пострадавших.

После случившегося теплоход продолжил своё движение, а гидроцикл, который получил повреждения, был ошвартован на стоянку судов Центра ГИМС МЧС.

Сотрудники транспортной прокуратуры ведут проверку обстоятельств аварии, а также вызовет капитана теплохода для объяснений и при наличии оснований примет меры.