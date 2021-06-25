Петербуржец не заметил котенка под капотом и задавил насмерть

Инцидент произошел утром пятницы, 25 июня, в одном из дворов по улице Генерала Симоняка. Водитель не заметил, что под капотом уснул котёнок, и тронулся с места. Малыш выпал и попал под колеса автомобиля. Кошка билась в агонии, а затем погибла.

Несчастный случай попал под камеры дома 8/2. Однако водитель даже не заметил, что переехал животное. На кадрах видно, что котенок долго бился в сильных конвульсиях и страдал.

«Недавно родились котята около дома, всем подъездом кормим и радуемся им, а тут такой сюрприз из-за невнимательности», – отметили местные жители.

Напомним, перед выездом можно пошуметь или лично проверить под капотом - это позволит спасти жизнь животному.