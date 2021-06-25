Два района в Петербурге остались без электричества из-за аварии на подстанции

В Петербурге вернули свет в Красногвардейский и Калининский районы. Ранее электроснабжение отключилось из-за аварии на подстанции в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике города.

"По городу электроснабжение восстановлено. Сейчас проводим контрольные объезды, чтобы проверить, остались ли невключенные дома", - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне вечером 265 жилых дома остались без электричества из-за аварии. Кроме того, электричества лишились в метро и прочих крупных объектах. Ситуацию спасало резервное питание.