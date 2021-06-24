На Дворцовой внедорожник насмерть сбил пешехода

Автомобильная авария со смертельным исходом произошла на месте пересечения Дворцовой набережной и Мраморного переулка.

Мужчина попытался пересечь проезжую часть на красный сигнал светофора. В этот момент на пешехода наехал внедорожник. Видео с места происшествия опубликовали в Сети. Водитель Land Rover двигался со скоростью менее 80 км/ч. Заметив пешехода, автомобилист предпринял попытку затормозить, однако, не успел.

Мужчина скончался на месте. Участок проезжей части оцепили. Полиция выясняет личность погибшего и причины аварии.