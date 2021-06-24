В Петербурге умерла собака, искупавшаяся в Финском заливе

Ветеринары не смогли спасти собаку, искупавшуюся в Финском заливе. О смерти питомца рассказала хозяйка ретривера.

Сообщается, что женщина выгуливала собаку по пляжу между Солнечным и Сестрорецком в начале текущего месяца. Питомец пробыл в воде около часа. На берегу собака потеряла сознания. В ветклинике животное находилось на ИВЛ, тело собаки было парализовано. Питомец скончался через трое суток.

Эксперты проверили воду Финского залива и предположили, что причиной смерти животного могли стать сине-зеленые водоросли.