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В Петербурге умер трехмесячный сын депутата Цивилева

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© Фото: pixabay.com

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Мальчик скончался на операционном столе.

Депутат ЗакСа Алексей Цивелев сообщил в социальной сети о том, что он и его супруга потеряли трехмесячного сына Мирона. Мальчик скончался в Детской городской больнице №1. Депутат отметил, что врачи целый день боролись за жизнь его сына.

Причиной смерти малыша стал врожденный тяжёлый порок сердца. Патология возникла из-за перенесенного матерью мальчика коронавируса во время беременности. Сообщается, что мальчик скончался на операционном столе.

Мирон родился 31 мая. После рождения сына, Цивилев рассказал, что беременность жены протекала тяжело.

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