По информации, предоставленной пресс-службой городского метрополитена, на станции «Обводный канал» пассажир упал на пути.

Инцидент произошел 24 июня около 13:18. Сообщается, что женщина погибла.

В результате инцидента движение по фиолетовой линии метро приостановили на 10 минут. Пассажиры были высажены из вагонов. Очевидцы произошедшего поделились информацией о случившемся в социальных сетях.

В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются.