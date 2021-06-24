В Кудрово автомобилист чуть не задавил годовалого ребенка

В Ленинградской области в Кудрово чуть не произошло трагическое ДТП с участием годовалого ребенка. Сообщается, что малыш выполз на проезжую часть. К счастью, водитель успел вовремя затормозить и вместе с прохожими начал искать горе-родителя. В связи с этим органы СК России по Санкт-Петербургу начинают проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Момент выхода ребенка на автомобильную дорогу попал на видеорегистратор. Инцидент произошел на Столичной улице около дома №5 со стороны детской площадки. В результате поисков автомобилист и другие прохожие все же нашли мать малыша.

Ролик увидели не только пользователи социальных сетей, но и правоохранительные органы, и, соответственно, приняли меры.