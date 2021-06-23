Главный федеральный инспектор по Ленобласти Татьяна Лукаушкина скончалась от COVID-19

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что главный федеральный инспектор по Ленинградской области Татьяна Лукаушкина умерла от коронавирусной инфекции, находясь в больнице. Смерть наступила сегодня, 23 июня.

«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной кончиной Татьяны Лукаушкиной», — сообщили в правительстве Северной столицы.

Отметим, что Лукаушкина исполняла свои обязанности в органах внутренних дел ГУВД Петербурга и Ленобласти, а также в органах налоговой полиции УФСНП России по региону.