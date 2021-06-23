С коллапсом на синей линии метро удалось справиться благодаря трамваям и бесплатным автобусам

Разгрузить синюю ветку метро при возникновении внештатной ситуации 22 июня удалось благодаря трамваям петербургского Горэлектротранса. К месту инцидента оперативно направили маршруты № 55 и 100. Данные меры позволили закрыть некоторые станции метрополитена для устранения неполадок.

По словам главы Комитета по транспорту Кирилла Полякова, необходимо еще раз проработать механизм действия в экстренных ситуациях в связи с произошедшим. Из-за аварии плату за транспорт отменили, а оперативная работа позволила сократить интервал между составами до 1-2 минут.

«Из любого инцидента Комитет по транспорту всегда делает выводы, вот на сегодняшний день максимально оперативно организована работа транспорта, чтобы наши пассажиры имели возможность добраться до точки назначения, и это дополнительное транспортное сообщение было организовано бесплатно», — отметил Кирилл Поляков.