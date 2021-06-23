В Петербурге движение по "синей" линии метро возобновили

Движение на второй линии метро Петербурга восстановили после произошедшего сбоя. Движение было приостановлено из-за пробитого кабеля и просадки напряжения.

Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, движение на «синей» линии возобновили в 20:37. Движение осуществляется в полном объеме.

Напомним, сбой произошел около 6 вечера. В результате инцидента были закрыты станции «Удельная», «Озерки», «Проспект просвещения», «Парнас». Пассажиры, находящие в остановившемся в тоннеле поезде, были выведены.