В петербургском ковид-госпитале из окна выпал пациент

В Петербурге погиб пациент с коронавирусом. Однако дело приняло неожиданный оборот, так как мужчина умер не от вируса, а от падения из окна. Его тело нашли накануне вечером под окнами ковид-отделения. Инцидент произошел 21 июня в городской больнице №15.

Так, в понедельник в районе 18 часов было найдено тело 38-летнего мужчины, который ранее поступил в 15-ю больницу по госпитализации с подозрением на коронавирус. Больница расположена на Авангардной улице, после обнаружения трупа мужчину увезли в близлежащий морг.

Известно, что погибший был гражданином Черногории. На его теле было много травм несовместимых с жизнью .Официальной причиной смерти стала остановка сердца. Остальные обстоятельства происшествия пока неизвестны.