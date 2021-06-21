На “оранжевой” ветке на пути упал пассажир

В Петербургском метрополитене произошло ЧП - неизвестный пассажир упал на рельсы. Несчастный случай произошел рано утром в понедельник, 21 июня.В связи с падением на пути человека движение поездов было временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Утро понедельника не задалось для петербуржца, упавшего на рельсы. Однако о его состоянии пока неизвестно. Из-за падения поезда метрополитена прекратили движение на “оранжевой” линии по участку от станции «Площадь Александра Невского — 2» до станции «Спасская».

«В 08:42 движение по Линии 4 осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается», — сообщили в ГУП “Петербургский метрополитен”.