В ДТП на ЗСД напротив "Газпром Арены" зафиксировано трое пострадавших

В Санкт-Петербурге произошла серьёзное дорожно-транспортное происшествие на ЗСД, прямо напротив "Газпром Арены". Об этом вчера, в субботу, 19 июня, проинформировали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

В публикации свидетели происшествия указывают, что пострадали три человека. Судя по видеофрагменту, произошло столкновение нескольких автомобилей, один из которых оказался каршеринговым. По итогу столкновения машины получили серьезные повреждения.

По какой причине произошло ДТП пока неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются. Авария затруднила движение другим автомобилям.