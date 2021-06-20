На бульваре Красных Зорь мужчина был ограблен на 600 000 рублей и ранен ножом

Сегодня, в воскресенье, 20 июня, у дома № 8/2 на бульваре Красных Зорь в Санкт-Петербурге неизвестный гражданин совершил ограбление и нападение на мужчину. Преступник ударил пострадавшего ножом и забрал 600 тысяч рублей.

Инцидент случился в 6 часов утра около кафе с восточной кухней. Раненный просил о помощи, ему была вызвана скорая помощь. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.