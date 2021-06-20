Пенсионер из Ленобласти неудачно покурил и загорелся

В субботу, 19 июня в НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе в реанимацию поступил пенсионер с серьезными ожогами тела. Оказалось, что находясь на скамейке он решил закурить и уронил сигарету на одежду. В связи с этим она загорелась.

Потушить пламя самому у курильщика не получилось. По прибытии в больницу врачи диагностировали у него ожоги шеи, груди, ушей, а также рук и паха.

В медицинское учреждение 81-летнего мужчину доставили от дома №35, находящегося на улице Козлова.

Оказалось, что мужчина — житель деревни Кипень в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Известно, что мужчина - житель деревни Кипень в Ломоносовском районе Ленобласти.