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На Митрофаньевском шоссе кроссовер сбил девушку и протаранил дорожное ограждение

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© Фото: vk.com/spb_today

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Прибывшие на место медики стали оказывать помощь пострадавшей прямо на месте.

В субботу, 19 июня, в Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП, в результате которого водитель красного кроссовера сбил девушку, которая переходила дорогу.

Об этом сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к записи сказано, что автомобилист хотел избежать столкновения, вследствие чего его вынесло на ограждение.

После столкновения мужчина сразу же вышел из машины и подошел к петербурженке. Также остановилась и рядом проезжающий автомобиль.

По предварительной информации, состояние потерпевшей оценивается как тяжелое. Прибывшие на место медики начали оказывать ей помощь прямо на месте.

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