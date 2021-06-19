Скончалась актриса из клипов Little Big Полина Соколова

Умерла артистка Полина Соколова, ставшая звездой клипов группы Little Big. Об этом сообщили на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте». О причинах смерти артистки в публикации не сообщается.

На странице Полины Соколовой в социальных сетях причиной смерти называют коронавирус.

Участники группы выразили свои соболезнования родным и близким Соколовой. В публикации коллектива сказано, что артистка навсегда останется частью большой семьи Little Big.