На Митрофаньевском шоссе кроссовер сбил девушку

Инцидент произошел 19 июня в Адмиралтейском районе Петербурга на Мирофаньевском шоссе.

Девушка пересекала дорожную часть, когда ее сбила иномарка. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в ограждения. На опубликованных кадрах с места происшествия не видно, каким цветом горел светофор. Мужчина, управлявший кроссовером, вышел из автомобиля после аварии, мимо проезжающий автомобиль также остановился.

По словам очевидцев, состояние девушки может оказаться тяжелым, так как медицинские работники, прибывшие на место инцидента, оказывали ей помощь прямо на дороге.