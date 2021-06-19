В Калининском районе мигрант напал на молодую девушку

В Санкт-Петербурге в Калининском районе полиция выясняет обстоятельства попытки изнасилования молодой девушки незнакомым человеком.

Сообщается, что в пятницу, 18 июня, с утра в отдел полиции обратилась 23-летняя уроженка Турции. Молодая девушка сообщила, что около 5 часов утра она решила сходить в аптеку. По дороге в она заметила, что за ней начал идти и следить незнакомец. Пострадавшая отметила, что мужчина был не славянской внешности, на вид примерно 40 лет, высокого роста. Из одежды на немы была красная спортивная куртка, кепка и штаны.

По предварительной информации, нападавший догнал жертву около д ома №9 на Лабораторной улице, затащил в парадную, избил и попытался изнасиловать. К счастью, девушка смогла вырваться и выбежать на улицу.