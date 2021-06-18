Лось пробил окно и поранился в районе Славянки

В Петербурге произошел необычный инцидент - лось пробил окно жилого дома на первом этаже. Животное испугалось и бегало по двору, а затем выбил окно в жилом доме на Ростовской улице. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе района Славянка заметили растерянного лося. Животное было напугано и металось между домами и машинами. Также лось скакал по детской площадке и пугал местных жителей. Однако затем лось выбил рогами стекла на первом этаже одного из жилых домов. В результате он поранился и упал в кусты.

На данный момент на место прибыли сотрудники МЧС и начали оказывать помощь животному. О его состоянии пока неизвестно. Горожане надеются, что лось смог выжить и не получил серьезных травм.