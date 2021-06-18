На Ленинском проспекте маршрутка столкнулась с автобусом

Утро в Петербурге началось с аварии общественного транспорта. ДТП произошло между маршруткой и рейсовым автобусом. Инцидент случился сегодня утром на Ленинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Авария произошла в 9:40 по Ленинскому проспекту дом №157. На светофоре остановился рейсовый автобус, а затем в него сзади врезалась маршрутка “ПАЗ”. По факту случившегося полиция начала проверку.

Известно, что в салоне были пассажиры, среди которых шесть из маршрутки получили травмы. Кроме того, у одного человека диагностировано тяжелое состояние. В автобусе в момент аварии находилось 15 пассажиров.