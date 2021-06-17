Одного из помощников девушки, упавшей в обморок, задержала полиция

На проспекте Ветеранов развернулись головокружительные события. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу и упала в обморок. Увидев лежащую девушку прохожие бросились помогать. Инцидент произошел на пересечении улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов 16 июня, в среду.

Так, в районе 20:30 упавшая без сознания девушка, собрала вокруг себя толпу прохожих, а позже приехала полиция. Однако дальше развернулись необычные события. Один из помогавших девушке мужчин напал с кулаками на полицейского. В результате его задержали.

Девушку в итоге увезли на скорой. Ее состояние на данный момент неизвестно.