Во время съемок погиб фотограф Александр Теребенин

Погиб петербургский фотограф и художник Александр Теребенин. Несчастный случай произошел во время съемок в заброшенном здании сегодня, 17 июня. О гибели сообщила журналист Марина Колдобская, опубликовав информацию на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, медикам не удалось спасти фотографа, так как он получил серьезные травмы при падении с высоты. Мужчина скончался в возрасте 62 лет.

Напомним, Александр Теребенин лауреат премии «Инновация за лучший кураторский проект». Работы художника и фотографы размещены в арт-центре “Пушкинская, 10”, в Малом зале “Манежа” и в “Эрмитаже”.