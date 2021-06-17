В магазине забыли четырехмесячного ребенка

В одном из продовольственных магазинов города петербуржцы увидели грудного ребенка. Испугавшись, что малыша кто-то забыл, покупатели вызвали полицию. Позже выяснилось, что ребенка оставила на непродолжительное время уборщица магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Так, покупатели обнаружили в магазине четырехмесячного малыша. Его взяла на работу бабушка, которая работает в магазине уборщицей. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили и личность матери. Ей оказалась 17-летняя девушка.

В результате в отношении бабушки составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Ребенка передали медикам для осмотра.